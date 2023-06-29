Экоцид в Украине: активистка Грета Тунберг критикует реакцию мира на подрыв дамбы

Активистка Грета Тунберга в Киеве. Фото: REUTERS

Известная экоактивистка Грета Тунберг сегодня, 29 июня, находилась с визитом в Киеве. В Украине она заявила, что реакция мира на последние события в Украине недостаточна. Особенно когда речь идет о подрыве россиянами Каховской дамбы.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве. Сообщают в Офисе Президента Украины.

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Грета Тунберг прибыла в Украину, чтобы привлечь внимание к экологическому ущербу, вызванному войной в Украине.

Также она раскритиковала реакцию мира на обрушение большой дамбы Каховской гидроэлектростанции.

"Я не думаю, что мировая реакция на этот экоцид была достаточной. Мы должны говорить об этом громче, мы должны повысить осведомленность о происходящем", — заявила экоактивистка.

Зеленский о встрече с Гретой

Глава государства Владимир Зеленский в своем вечернем обращении также упомянул о встрече с экоактивисткой.

"Встреча с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны - Грета Тунберг, Маргот Вальстрем и другие. Говорили прежде всего о российском теракте и экоциде на Каховской ГЭС и в целом о работе нашей группы, которая будет заниматься именно теми вопросами, непосредственно связанными с разрушительным влиянием российской агрессии на природу", — заявил Президент Украины.

Также он добавил, что противодействие экоциду — это один из пунктов Украинской формулы мира.

Подарок для Греты

Известно, что Грета прибыла в Украину на поезде. Компания "Укрзализныця" сделала экоактивистке подарок.

Заметим, что россияне взорвали Каховскую ГЭС 6 июня текущего года. Разрушение плотины вызвало гуманитарный кризис в стране, который испытал трудности из-за вооруженного конфликта с Россией. Из-за этого события около 40 городов оказались под водой, а примерно 16 000 человек потеряли убежище и доступ к питьевой воде.

Напомним, Южная Корея хочет предоставить Украине гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов США. Это предложение стало ответом на катастрофическое разрушение Каховской ГЭС.