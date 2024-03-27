Екс-командир полку "Азов" відреагував на обстріли з боку РФ та заяви американців

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін висловив занепокоєння щодо значного зростання обстрілів української інфраструктури та міст з боку Російської Федерації упродовж останнього місяця. Також військовий обурився закликам амереканських партнерів не завдавати ударів по російських НПЗ.

Про це Максим Жорін написав в своєму Telegram-каналі.

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Реакція Жоріна

На тлі цих подій Жорін відзначив, що заяви американських представників щодо можливості обстрілу ворожої території виглядають максимально дико. Зокрема, він підкреслив неприпустимість таких заяв з урахуванням нападів Росії на українські нафтобази та інші об'єкти.

"Хотілось би, щоб наші партнери з таким же ентузіазмом забороняли бити росії по жилих будинках в Україні. Але поки навіть про такі спроби нічого не чутно", — зауважив він.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що в уряді відповіли на заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.