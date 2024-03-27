Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экс-командир полка "Азов" отреагировал на обстрелы со стороны РФ и заявления американцев arrow

Экс-командир полка "Азов" отреагировал на обстрелы со стороны РФ и заявления американцев

27 марта 2024 23:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Экс-командир полка "Азов" отреагировал на обстрелы со стороны РФ и заявления американцев
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин выразил обеспокоенность значительным ростом обстрелов украинской инфраструктуры и городов со стороны Российской Федерации в течение последнего месяца. Также военный возмутился призывами американских партнеров не наносить удары по российским НПЗ.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Реакция Жорина

На фоне этих событий Жорин отметил, что заявления американских представителей по поводу возможности обстрела вражеской территории выглядят максимально дико. В частности, он подчеркнул недопустимость подобных заявлений с учетом нападений России на украинские нефтебазы и другие объекты.

"Хотелось бы, чтобы наши партнеры с таким же энтузиазмом запрещали избивать россии по жилым домам в Украине. Но пока даже о таких попытках ничего не слышно", — отметил он.

Экс-командир полка "Азов" отреагировал на обстрелы со стороны РФ и заявления американцев - фото 1
Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что в правительстве ответили на призывы США в Украину прекратить удары по российским НПЗ.

НПЗ
обстрелы
военные
полк "Азов"
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва