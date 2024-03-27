Экс-командир полка "Азов" отреагировал на обстрелы со стороны РФ и заявления американцев

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин выразил обеспокоенность значительным ростом обстрелов украинской инфраструктуры и городов со стороны Российской Федерации в течение последнего месяца. Также военный возмутился призывами американских партнеров не наносить удары по российским НПЗ.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram-канале.

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Реакция Жорина

На фоне этих событий Жорин отметил, что заявления американских представителей по поводу возможности обстрела вражеской территории выглядят максимально дико. В частности, он подчеркнул недопустимость подобных заявлений с учетом нападений России на украинские нефтебазы и другие объекты.

"Хотелось бы, чтобы наши партнеры с таким же энтузиазмом запрещали избивать россии по жилым домам в Украине. Но пока даже о таких попытках ничего не слышно", — отметил он.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что в правительстве ответили на призывы США в Украину прекратить удары по российским НПЗ.