Екскомандир "Азову" прокоментував черги з військовозобов'язаних біля паспортного столу у Польщі

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Екскомандир "Азову" Максим Жорін прокоментував черги з військовозобов'язаних біля паспортного столу у Польщі. Він підкреслив, що громадяни, які не дотримуються своїх обов'язків, не можуть вимагати від України дотримання своїх прав.

Про це військовий розповів у Telegram у середу, 24 квітня.

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"Така згуртованість та натиск нашого потужного закордонного фронту стали б в нагоді — якщо не на реальному фронті, то хоча б під час українофобської блокади на кордоні", — заявив екскомандир "Азову".

Він підкреслив, що громадяни, які вирішили ігнорувати свої обов’язки, не мають морального права вимагати від держави захисту своїх прав. Жорін додав, що дуже зручно, уникати відповідальності у найскладніший час для України, а потім скаржитися на те, що Україна не забезпечує певні послуги.

"Не треба вимагати "справедливості", якщо сам цього правила не дотримуєшся. Коли одна категорія українців вже два роки виборює майбутнє абсолютно для всіх, а інша "живе своє життя" - це щось теж не дуже справедливо", — додав Жорін.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що це сталося з технічних причин.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українським чоловікам за кордоном можуть перестати видавати документи.