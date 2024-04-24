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Экс-командир "Азова" прокомментировал очереди из военнообязанных у паспортного стола в Польше

24 апреля 2024 17:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Экс-командир "Азова" прокомментировал очереди из военнообязанных у паспортного стола в Польше
Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: dialog.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Экс-командир "Азова" Максим Жорин прокомментировал очереди из военнообязанных у паспортного стола в Польше. Он подчеркнул, что граждане, не соблюдающие свои обязанности, не могут требовать от Украины соблюдения своих прав.

Об этом военный рассказал в Telegram в среду, 24 апреля.

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"Такая сплоченность и давление нашего мощного зарубежного фронта пригодились бы — если не на реальном фронте, то хотя бы во время украинофобской блокады на границе", — заявил экс-командир "Азова".

Он подчеркнул, что граждане, решившие игнорировать свои обязанности, не имеют морального права требовать от государства защиты своих прав. Жорин добавил, что очень удобно избегать ответственности в самое сложное время для Украины, а потом жаловаться на то, что Украина не обеспечивает определенные услуги.

"Не нужно требовать "справедливости", если сам этого правила не соблюдаешь. Когда одна категория украинцев уже два года борется за будущее абсолютно для всех, а другая "живет свою жизнь" - это что-то тоже не очень справедливо", — добавил Жорин.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что это произошло по техническим причинам.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинским мужчинам за границей могут перестать выдавать документы.

Польша
паспорта
полк "Азов"
военнообязанные
Максим Жорин

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