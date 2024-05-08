Екскомандир "Азову" заявив, що на передовій загрозлива ситуація, ворог навчився воювати

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

На передовій — загрозлива ситуація для України. На початку повномасштабного вторгнення українські військові боролися з окупантами, в яких були проблеми з особовим складом і технічним забезеченням. За два роки війни ворог став професійнішим.

Про це у середу, 8 травня, у своєму Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

Читайте також:

Російські війська готуються до наступу

Поки ворожа армія вчилася на своїх помилках і копіювала тактику наших захисників, ми втратили багато часу, вважає Максим Жорін.

"Ми втратили багато часу, тягнули з мобілізацією, а ворог готувався до нового етапу просування військ. Ми не знаємо точних сценаріїв — Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються. Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась", — зазначає військовослужбовець.

Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Також Жорін переконаний, що треба стимулювати українських чоловіків до служби в армії батогом та пряником. Раніше екскомандир "Азову" заявив, український фронт тримається на піхоті, яка щодня вивозить на собі найважчу роботу.