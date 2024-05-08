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Екскомандир Азову Жорін попереджає про критичну ситуацію на фронті

8 травня 2024 23:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Екскомандир "Азову" заявив, що на передовій загрозлива ситуація, ворог навчився воювати
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На передовій — загрозлива ситуація для України. На початку повномасштабного вторгнення українські військові боролися з окупантами, в яких були проблеми з особовим складом і технічним забезеченням. За два роки війни ворог став професійнішим. 

Про це у середу, 8 травня, у своєму Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Російські війська готуються до наступу 

Поки ворожа армія вчилася на своїх помилках і копіювала тактику наших захисників, ми втратили багато часу, вважає Максим Жорін. 

"Ми втратили багато часу, тягнули з мобілізацією, а ворог готувався до нового етапу просування військ. Ми не знаємо точних сценаріїв — Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються. Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась", — зазначає військовослужбовець. 

Максим Жорін повідомив про загрозливу ситуацію на фронті
Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Також Жорін переконаний, що треба стимулювати українських чоловіків до служби в армії батогом та пряником. Раніше екскомандир "Азову" заявив, український фронт тримається на піхоті, яка щодня вивозить на собі найважчу роботу.

війна
російські війська
мобілізація
Максим Жорін
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наступ

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