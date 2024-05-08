Экскомандир "Азова" заявил, что на передовой угрожающая ситуация, враг научился воевать

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

На передовой — угрожающая ситуация для Украины. В начале полномасштабного вторжения украинские военные боролись с плохо вооруженными оккупантами, у которых были проблемы с личным составом — не хватало боевых командиров. За два года войны враг стал более профессиональным.

Об этом в среду, 8 мая, в своем Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Российские войска готовятся к наступлению

Пока вражеская армия училась на своих ошибках и копировала тактику наших защитников, мы потеряли много времени, считает Максим Жорин.

"Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев — Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся. Пишу это не для того, чтобы вызвать панические настроения, потому что уверен, что со всем этим можем справиться. Во всяком случае, военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была задействована и тоже готовилась", — отмечает военнослужащий.

Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Также Жорин убежден, что нужно стимулировать украинских мужчин служить в армии с помощью кнута и пряника. Ранее экс-командир "Азова" заявил, что украинский фронт держится на пехоте, которая ежедневно вывозит на себе самую тяжелую работу.