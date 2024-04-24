Екскомандир Азову Жорін розповів, як не впадати в зневіру під час війни

Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Екскомандир Азову, а сьогодні заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців прийняти нову реальність, щоб не впадати у зневіру. Для того, аби перемога настала — для цього потрібно працювати.

Про це Максим Жорін написав у Telegram в середу, 24 квітня.

Читайте також:

Як не впадати в зневіру під час війни

Жорін наголосив, що не потрібно боятись подій, в яких ми живемо. В першу чергу це історичний час, який дозволяє нам самим писати свою особисту історію та історію своєї нації.

"Найкращий спосіб не впадати у зневіру — прийняти нарешті для себе нову реальність. Реальність, в якій доведеться боротись та бути сильним", — наголосив військовий.

Водночас він додав, що про перемогу не потрібно мріяти — потрібно над нею працювати.

Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, нещодавно Жорін попередив про підготовку росіян до наступу на Харків. Зараз в місті спостерігається накопичення сил, перекидання сил, розгортання логістики та медичних пунктів.

Водночас військовий вважає, що закон про мобілізацію є "достатньо м'яким і не зовсім комплексним". За його словами, мобілізація повинна починатися з підготовки цивільних українців, також слід працювати з образом війська та армії в населення.