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Екскомандир Азову Жорін розповів, як не впадати в зневіру під час війни

24 квітня 2024 14:05
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Екскомандир Азову Жорін розповів, як не впадати в зневіру під час війни
Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Екскомандир Азову, а сьогодні заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців прийняти нову реальність, щоб не впадати у зневіру. Для того, аби перемога настала — для цього потрібно працювати.

Про це Максим Жорін написав у Telegram в середу, 24 квітня. 

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Як не впадати в зневіру під час війни

Жорін наголосив, що не потрібно боятись подій, в яких ми живемо. В першу чергу це історичний час, який дозволяє нам самим писати свою особисту історію та історію своєї нації. 

"Найкращий спосіб не впадати у зневіру — прийняти нарешті для себе нову реальність. Реальність, в якій доведеться боротись та бути сильним", — наголосив військовий. 

Водночас він додав, що про перемогу не потрібно мріяти — потрібно над нею працювати.

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Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, нещодавно Жорін попередив про підготовку росіян до наступу на Харків. Зараз в місті спостерігається накопичення сил, перекидання сил, розгортання логістики та медичних пунктів. 

Водночас військовий вважає, що закон про мобілізацію є "достатньо м'яким і не зовсім комплексним". За його словами, мобілізація повинна починатися з підготовки цивільних українців, також слід працювати з образом війська та армії в населення.

українці
росіяни
війна в Україні
Максим Жорін

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