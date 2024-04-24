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Экс-командир Азова Жорин рассказал, как не впадать в уныние во время войны

24 апреля 2024 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-командир Азова Жорин рассказал, как не впадать в уныние во время войны
Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-командир Азова, а сегодня заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев принять новую реальность, чтобы не впадать в уныние. Чтобы победа наступила — для этого нужно работать.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 24 апреля.

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Как не впадать в уныние во время войны

Жорин подчеркнул, что не нужно бояться событий, в которых мы живем. В первую очередь это историческое время, позволяющее нам самим писать свою личную историю и историю своей нации.

"Лучший способ не впадать в уныние — принять наконец для себя новую реальность. Реальность, в которой придется бороться и быть сильным", — подчеркнул военный.

В то же время, он добавил, что о победе не нужно мечтать — нужно над ней работать.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, недавно Жорин предупредил о подготовке россиян к наступлению на Харьков. Сейчас в городе наблюдается накопление сил, опрокидывание сил, развертывание логистики и медицинских пунктов.

В то же время военный считает, что закон о мобилизации "достаточно мягкий и не совсем комплексный". По его словам, мобилизация должна начинаться с подготовки гражданских украинцев, также следует работать с образом войска и армии у населения.

украинцы
россияне
война в Украине
Максим Жорин

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