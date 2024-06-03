Екскомандир "Азову" Максим Жорін розповів, де росіяни активізують наступ та на якому напрямку можуть також розгорнутися бойові дії

Максим Жорін. Фото: hyser.com.ua

Росіяни активізували свої наступальні дії не лише на Харківському напрямку, а й на Сході. У разі, якщо для просування на Східному напрямку їм не вистачить сил, фронт може розтягнутися ще більше.

Про це в неділю, 2 червня, повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Як ексочільник "Азову" коментує ситуацію на фронті

Військовий попередив, що потрібно готуватися до певних подій на Сумському напрямку. За його словами, в окупантів достатньо сил і для диверсійних дій, і для наступальних операцій. Основною метою в загарбників є виконання завдання, тому в них немає обмежень у використанні живої сили, вони можуть дозволити собі наступати, забороняючи навіть надавати першу допомогу пораненим.

"Потрібно розуміти, що немає особливо мети робити серйозні прориви в глибину. Їм треба розтягнути лінію фронту та відтягнути наші сили, тому достатньо прорватись на 5–10 кілометрів й відкрити для нас нові ділянки бойових дій, де ми вимушені будемо витрачати свої ресурси, боєприпаси, а головне — втрачати своїх людей", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, ексочільник "Азову" відреагував на новину про проведення у столиці благодійного фестивалю ЛГБТК+, заявивши, що під час війни такий захід є недоречним.

Також командир Третьої окремої штурмової бригади розповів, що після ТЦК військовозобов'язані не потрапляють одразу на поле боя, а проходять навчання, аби підготуватися до служби.