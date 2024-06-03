Екскомандир "Азову" Максим Жорін розповів, де росіяни активізують наступ та на якому напрямку можуть також розгорнутися бойові дії

Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на якому напрямку росіяни активізують наступ
Росіяни активізували свої наступальні дії не лише на Харківському напрямку, а й на Сході. У разі, якщо для просування на Східному напрямку їм не вистачить сил, фронт може розтягнутися ще більше.
Про це в неділю, 2 червня, повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.
Як ексочільник "Азову" коментує ситуацію на фронті
Військовий попередив, що потрібно готуватися до певних подій на Сумському напрямку. За його словами, в окупантів достатньо сил і для диверсійних дій, і для наступальних операцій. Основною метою в загарбників є виконання завдання, тому в них немає обмежень у використанні живої сили, вони можуть дозволити собі наступати, забороняючи навіть надавати першу допомогу пораненим.
"Потрібно розуміти, що немає особливо мети робити серйозні прориви в глибину. Їм треба розтягнути лінію фронту та відтягнути наші сили, тому достатньо прорватись на 5–10 кілометрів й відкрити для нас нові ділянки бойових дій, де ми вимушені будемо витрачати свої ресурси, боєприпаси, а головне — втрачати своїх людей", — підсумував Жорін.
Нагадаємо, ексочільник "Азову" відреагував на новину про проведення у столиці благодійного фестивалю ЛГБТК+, заявивши, що під час війни такий захід є недоречним.
Також командир Третьої окремої штурмової бригади розповів, що після ТЦК військовозобов'язані не потрапляють одразу на поле боя, а проходять навчання, аби підготуватися до служби.
Читайте Новини.LIVE!