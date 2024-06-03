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Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, на каком направлении россияне активизируют наступление

3 июня 2024 07:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Экс-командир "Азова" Максим Жорин рассказал, где россияне активизируют наступление и на каком направлении могут развернуться боевые действия
Максим Жорин. Фото: hyser.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Россияне активизировали свои наступательные действия не только на Харьковском направлении, но и на Востоке. В случае если для продвижения на Восточном направлении им не хватит сил, фронт может растянуться еще больше.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Как экс-глава "Азова" комментирует ситуацию на фронте

Военный предупредил, что нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении. По его словам, у оккупантов достаточно сил и для диверсионных действий, и для наступательных операций. Основной целью у захватчиков является выполнение задачи, поэтому у них нет ограничений в использовании живой силы, они могут позволить себе наступать, запрещая даже оказывать первую помощь раненым.

"Нужно понимать, что нет особой цели делать серьезные прорывы в глубину. Им нужно растянуть линию фронта и оттянуть наши силы, поэтому достаточно прорваться на 5–10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное — терять своих людей", — подытожил Жорин.

Напомним, экс-глава "Азова" отреагировал на новость о проведении в столице благотворительного фестиваля ЛГБТК+, заявив, что во время войны такое мероприятие неуместно.

Также командир Третьей отдельной штурмовой бригады рассказал, что после ТЦК военнообязанные не попадают сразу на поле боя, а проходят учения, чтобы подготовиться к службе.

война в Украине
Максим Жорин
военнослужащие
ситуация на фронте

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