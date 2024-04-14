Екскомандир Азову Жорін розповів про відкриття школи управління дронами

Оператор дрону. Ілюстративне фото: vctr.media

Третя штурмова бригада оголосила про відкриття школи управління дронами, де зможуть навчатися як військові, так і цивільні особи. Ця ініціатива стала реалізацією ідеї командира протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Ромахи.

Про це повідомляє заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

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Школа управління FPV-дронами

За інформацією Жоріна, школа FPV-дронів розпочала свою роботу, пропонуючи навчання під керівництвом інструкторів з багаторічним досвідом, отриманим у найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Інструктори мають за мету поділитися своїми знаннями та навчити ефективному використанню дронів для знищення ворожої техніки та вбивання російських окупантів.

Згідно з відомостями, навчатися у школі можуть як військові особи, які прагнуть підвищити свої навички в області дронового використання, так і цивільні особи, які цікавляться цією технологією.

Підготовка інструкторів забезпечить якісне та компетентне навчання, спрямоване на максимальну ефективність у використанні дронів для захисту та безпеки.

Більше інформації про програму та умови навчання можна дізнатися у Третій штурмовій бригаді.

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