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Екскомандир Азову Жорін розповів про відкриття школи управління дронами

14 квітня 2024 23:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Екскомандир Азову Жорін розповів про відкриття школи управління дронами
Оператор дрону. Ілюстративне фото: vctr.media
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Третя штурмова бригада оголосила про відкриття школи управління дронами, де зможуть навчатися як військові, так і цивільні особи. Ця ініціатива стала реалізацією ідеї командира протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Ромахи.

Про це повідомляє заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

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Школа управління FPV-дронами

За інформацією Жоріна, школа FPV-дронів розпочала свою роботу, пропонуючи навчання під керівництвом інструкторів з багаторічним досвідом, отриманим у найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Інструктори мають за мету поділитися своїми знаннями та навчити ефективному використанню дронів для знищення ворожої техніки та вбивання російських окупантів.

Згідно з відомостями, навчатися у школі можуть як військові особи, які прагнуть підвищити свої навички в області дронового використання, так і цивільні особи, які цікавляться цією технологією.

Підготовка інструкторів забезпечить якісне та компетентне навчання, спрямоване на максимальну ефективність у використанні дронів для захисту та безпеки.

Більше інформації про програму та умови навчання можна дізнатися у Третій штурмовій бригаді.

Нагадаємо, що бригада спецназу "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга . Фахівцю обіцяють зарплатню від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Крім того, ми повідомляли, що азовці шукають у свої батальйони та інші підрозділи електромонтера .

полк "Азов"
дрони
навчання
школа

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