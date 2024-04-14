Экскомандир Азову Жорин рассказал об открытии школы управления дронами

Экс-командир Азова Жорин рассказал об открытии школы управления дронами
Третья штурмовая бригада объявила об открытии школы управления дронами, где смогут учиться как военные, так и гражданские лица. Эта инициатива стала реализацией идеи командира противотанкового батальона 3-й ОШБр Ромахи.
Об этом сообщает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.
Школа управления FPV-дронами
По информации Жорина, школа FPV-дронов начала свою работу, предлагая обучение под руководством инструкторов с многолетним опытом, полученным в тяжелейших боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Инструкторы имеют целью поделиться своими знаниями и научить эффективному использованию дронов для уничтожения вражеской техники и убивания российских оккупантов.
Согласно сведениям, учиться в школе могут как военные, стремящиеся повысить свои навыки в области дронового использования, так и гражданские лица, интересующиеся этой технологией.
Подготовка инструкторов обеспечит качественное и компетентное обучение, направленное на максимальную эффективность использования дронов для защиты и безопасности.
Более подробную информацию о программе и условиях обучения можно узнать в Третьей штурмовой бригаде.
Напомним, что бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Кроме того, мы сообщали, что азовцы ищут свои батальоны и другие подразделения электромонтера.
Читайте Новини.LIVE!