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Экс-командир Азова Жорин рассказал об открытии школы управления дронами

14 апреля 2024 23:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Экскомандир Азову Жорин рассказал об открытии школы управления дронами
Оператор дрона. Иллюстративное фото: vctr.media
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Третья штурмовая бригада объявила об открытии школы управления дронами, где смогут учиться как военные, так и гражданские лица. Эта инициатива стала реализацией идеи командира противотанкового батальона 3-й ОШБр Ромахи.

Об этом сообщает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.

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По информации Жорина, школа FPV-дронов начала свою работу, предлагая обучение под руководством инструкторов с многолетним опытом, полученным в тяжелейших боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Инструкторы имеют целью поделиться своими знаниями и научить эффективному использованию дронов для уничтожения вражеской техники и убивания российских оккупантов.

Согласно сведениям, учиться в школе могут как военные, стремящиеся повысить свои навыки в области дронового использования, так и гражданские лица, интересующиеся этой технологией.

Подготовка инструкторов обеспечит качественное и компетентное обучение, направленное на максимальную эффективность использования дронов для защиты и безопасности.

Более подробную информацию о программе и условиях обучения можно узнать в Третьей штурмовой бригаде.

Напомним, что бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, мы сообщали, что азовцы ищут свои батальоны и другие подразделения электромонтера.

полк "Азов"
дроны
обучение
школа

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