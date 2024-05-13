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Екскомандир Азову Жорін зробив заяву про ситуацію на Харківщині

13 травня 2024 01:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Екскомандир Азову Жорін зробив заяву про ситуацію на Харківщині
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Ситуація на півночі Харківської області, де російські війська розширюють наступ, має стати холодним душем для всієї України. Нашій державі потрібно розбудовувати фортифікації і посилювати мобілізацію.

Про це у своєму Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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"Ситуація на Півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем. І в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації. Держава повинна перетворитись на тотальну машину спротиву, і всі сили повинні бути спрямовані на фронт. Інакше не буде ніякого "після перемоги", — заявив Максим Жорін.

Заява Жоріна про ситуацію на Харківщині
Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Раніше екскомандир "Азову" повідомив, що у Росії ще багато ракет і керованих авіабомб, натомість з броньованою технікою у Кремля очевидні проблеми. Також Жорін розповів, скільки зброї потрібно Україні.

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