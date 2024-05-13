Екскомандир Азову Жорін зробив заяву про ситуацію на Харківщині
Ситуація на півночі Харківської області, де російські війська розширюють наступ, має стати холодним душем для всієї України. Нашій державі потрібно розбудовувати фортифікації і посилювати мобілізацію.
Про це у своєму Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.
Держава повинна перетворитись на тотальну машину спротиву
Зараз Україна повинна перетворитись на тотальну машину спротиву, вважає військовий.
"Ситуація на Півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем. І в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації. Держава повинна перетворитись на тотальну машину спротиву, і всі сили повинні бути спрямовані на фронт. Інакше не буде ніякого "після перемоги", — заявив Максим Жорін.
Раніше екскомандир "Азову" повідомив, що у Росії ще багато ракет і керованих авіабомб, натомість з броньованою технікою у Кремля очевидні проблеми. Також Жорін розповів, скільки зброї потрібно Україні.
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