Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экскомандир Азову Жорин сделал заявление о ситуации в Харьковской области arrow

Экскомандир Азову Жорин сделал заявление о ситуации в Харьковской области

13 мая 2024 01:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Экскомандир Азову Жорин сделал заявление о ситуации в Харьковской области
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ситуация на севере Харьковской области, где российские войска расширяют наступление, должна стать холодным душем для всей Украины. Нашему государству нужно строить фортификации и усиливать мобилизацию.

Об этом в своем Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления

Сейчас Украина должна стать тотальной машиной сопротивления, считает военный.

"Ситуация на Севере Харькова должна стать для всей страны холодным душем. И в вопросе фортификаций, и в вопросе мобилизации. Государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления, и все силы должны быть направлены на фронт. Иначе не будет никакого "после победы", — заявил Максим Жорин.

Заявление Жорина о ситуации на Харьковщине
Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Ранее экс-командир "Азова" сообщил, что у России еще много ракет и управляемых авиабомб, а с бронированной техникой у Кремля явные проблемы. Также Жорин рассказал, сколько оружия нужно Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина