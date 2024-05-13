Экскомандир Азову Жорин сделал заявление о ситуации в Харьковской области

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Ситуация на севере Харьковской области, где российские войска расширяют наступление, должна стать холодным душем для всей Украины. Нашему государству нужно строить фортификации и усиливать мобилизацию.

Об этом в своем Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления

Сейчас Украина должна стать тотальной машиной сопротивления, считает военный.

"Ситуация на Севере Харькова должна стать для всей страны холодным душем. И в вопросе фортификаций, и в вопросе мобилизации. Государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления, и все силы должны быть направлены на фронт. Иначе не будет никакого "после победы", — заявил Максим Жорин.

Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Ранее экс-командир "Азова" сообщил, что у России еще много ракет и управляемых авиабомб, а с бронированной техникой у Кремля явные проблемы. Также Жорин рассказал, сколько оружия нужно Украине.