Екскомандир полку Азов Жорін розповів про актуальну ситуацію на Авдіївському напрямку

Екскомандир полку Азов, а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Ситуація на Авдіївському напрямку все ще залишається складною та напруженою. Проте українські військові змусили ворога втратити наступальний потенціал.

Про це розповів екскомандир полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

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Жорін розповів, що на Авдіївському напрямку ситуація залишається складною, бо у росіян є можливість вводити в бій "свіжі" бригади. Водночас наші військові роблять все можливе, аби стримати ворога та змусили росіян втратити наступальний потенціал.

"Нашим силам вдалося змусити їх втратити наступальний потенціал, але ця можливість використовувати власні ресурси створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби просування вперед", — зазначив він.

Військовий додав, що найбільше ворог намагається тиснути в районі населеного пункту Семенівка.

Нагадаємо, нещодавно Жорін розповів, що керовані авіаційні бомби є одною з найбільших проблем для фронту. За офіційними даними, лише від початку цього року росіяни скинули на українські території 3500 КАБів.

Також він показав, як протитанкісти 3-ї ОШБр з дронів нищать ворога під Авдіївкою.