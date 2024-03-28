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Экс-командир полка Азов Жорин рассказал об актуальной ситуации на Авдеевском направлении

28 марта 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-командир полка Азов Жорин рассказал об актуальной ситуации на Авдеевском направлении
Экс-командир полка Азов, а ныне заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ситуация на Авдеевском направлении все еще остается сложной и напряженной. Однако украинские военные вынудили врага потерять наступательный потенциал.

Об этом рассказал экс-командир полка Азов, а ныне заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона.

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Жорин рассказал, что на Авдеевском направлении ситуация остается сложной, потому что у россиян есть возможность вводить в бой "свежие" бригады. В то же время, наши военные делают все возможное, чтобы сдержать врага и заставили россиян потерять наступательный потенциал.

"Нашим силам удалось заставить их потерять наступательный потенциал, но эта возможность использовать собственные ресурсы создает условия, при которых врагу удается до сих пор предпринимать попытки продвижения вперед", — отметил он.

Военный добавил, что больше всего враг пытается давить в районе населенного пункта Семеновка.

Напомним, недавно Жорин рассказал, что управляемые авиационные бомбы являются одной из самых больших проблем для фронта. По официальным данным, только с начала этого года россияне сбросили на украинские территории 3500 КАБов.

Также он показал, как противотанкисты 3-й ОШБр из дронов уничтожают врага под Авдеевкой.

россияне
Авдеевка
война в Украине
фронт
Максим Жорин

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