Ексміністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області

Колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Фото: mon.gov.ua

Колишній міністр освіти і науки України часів Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. До того ж він приєднався до партії "Єдина Росія".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу Толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", — розповів Федоров.

За словами міського голови Мелітополя, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ. Ексміністр освіти повідомляє їм про помилки Євгена Балицького.

Табачник став радником Балицького. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, за матеріалами слідчих, СБУ був накладений арешт на майно колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Загальна вартість заарештованого майна перевищує 2 млн доларів США.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти.