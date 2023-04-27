Ексміністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Колишній міністр освіти і науки України часів Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. До того ж він приєднався до партії "Єдина Росія".
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Табачник доєднався до окупаційного уряду
"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу Толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", — розповів Федоров.
За словами міського голови Мелітополя, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ. Ексміністр освіти повідомляє їм про помилки Євгена Балицького.
Нагадаємо, за матеріалами слідчих, СБУ був накладений арешт на майно колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Загальна вартість заарештованого майна перевищує 2 млн доларів США.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти.