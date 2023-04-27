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Ексміністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області

27 квітня 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ексміністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Фото: mon.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній міністр освіти і науки України часів Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. До того ж він приєднався до партії "Єдина Росія".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Табачник доєднався до окупаційного уряду

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу Толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", — розповів Федоров.

За словами міського голови Мелітополя, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ. Ексміністр освіти повідомляє їм про помилки Євгена Балицького.

Табачник
Табачник став радником Балицького. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, за матеріалами слідчих, СБУ був накладений арешт на майно колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Загальна вартість заарештованого майна перевищує 2 млн доларів США.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти.

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