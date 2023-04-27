Экс-министр образования Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области

Бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник. Фото: mon.gov.ua

Бывший министр образования и науки Украины времен Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. К тому же он присоединился к партии "Единая Россия".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", — рассказал министр.

По словам мэра Мелитополя, Табачник общается с кураторами из ФСБ. Экс-министр образования сообщает им об ошибках Евгения Балицкого.

Табачник стал советником Балицкого. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, по материалам следователей, СБУ был наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Общая стоимость арестованного имущества превышает 2 млн. долларов США.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта.