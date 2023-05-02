Експерт назвав дату, до якої Росія хоче взяти Бахмут

Бої за місто Бахмут, квітень 2023 року. ФОТО: Фейсбук-сторінка 93-ї бригади "Холодний Яр"

Кремль поставив собі черговий дедлайн із захоплення Бахмута, цього разу ворог начебто планує взяти місто до 9 травня. Для даної операції окупантами зосереджено сили у 30 тисяч осіб. Війська намагаються просунутися безпосередньо з центру до західної частини міста.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, Бої тривають у районі вул. Чайковського, Ювілейна, Леваневського та Толбухіна. З російського боку діють найманці ПВК "Вагнер" та підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Бої за Бахмут. Фото: 93-тя бригада "Холодний яр"

"Незважаючи на цілодобові атаки та обстріли Бахмута, росіяни досі не змогли захопити чи оточити місто Бахмут. Найбільший тиск йде з трьох боків: району Богданівки, Іванівського та Хромового. Це фланги українського угруповання і основні шляхи сполучення", — уточнив Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. ФОТО: Новини.LIVE

Нагадаємо, за словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, за останні 5 місяців Росія втратила в районі Бахмута та на решті лінії фронту більше 100 тисяч військових. Із них понад 20 тисяч — загиблі, майже половина з яких — найманці ПВК "Вагнер". Ці дані є підтвердженими американською розвідкою.

