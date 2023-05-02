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Эксперт назвал дату, к которой Россия хочет взять Бахмут

2 мая 2023 16:03
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Эксперт назвал дату, к которой Россия хочет взять Бахмут
Бои за город Бахмут, апрель 2023 года. ФОТО: Фейсбук-страница 93-й бригады "Холодный Яр"
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Кремль поставил себе очередной дедлайн по захвату Бахмута, на этот раз враг вроде бы планирует взять город до 9 мая. Для данной операции оккупантами сосредоточены силы в 30 тысяч человек. Войска пытаются продвинуться непосредственно из центра в западную часть города.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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По его словам, бои продолжаются в районе ул. Чайковского, Юбилейного, Леваневского и Толбухина. С российской стороны действуют наемники ППК "Вагнер" и подразделения 106 дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Бахмут
Бои за Бахмут. Фото: 93-я бригада "Холодный Яр"

"Несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы Бахмута, россияне до сих пор не смогли захватить или оцепить город Бахмут. Наибольшее давление идет с трех сторон: района Богдановки, Ивановского и Хромового. Это фланги украинской группировки и основные пути сообщения", — уточнил Снегирев.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. ФОТО: Новини.LIVE

Напомним, по словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, за последние 5 месяцев Россия потеряла в районе Бахмута и на остальной линии фронта более 100 тысяч военных.

Из них более 20 тысяч — погибшие, почти половина из которых — наемники ППК "Вагнер". Эти данные подтверждены американской разведкой.

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