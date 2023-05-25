Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: що це означає

Російські ракетні комплекси Iskander, що здатні нести ядерну зброю. Фото: Міноборони РБ

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі не загрожує Україні, адже вона і так має доволі протяжний кордон із РФ. Швидше за все, такі дії спрямовані на залякування Москвою країн Східної Європи — Балтії, Польщі і навіть Німеччини.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт з безпеки Іван Ступак.

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"Путін не матиме ніякого виграшу"

"Розміщення ядерної зброї у Білорусі спрямоване на країни Балтії, Польщу, Чехії і навіть Німеччини. Мовляв, а ми ось можемо! І що важливо — весь операційний контроль залишається за росіянами. В тому числі і запуск, але це вже найгірший варіант. А білоруси хіба що склади оберігатимуть і на вишках стоятимуть. Та й усе", — зазначив Ступак.

Іван Ступак. Фото: Новини.LIVE

За його словами, навіть в разі використання тактичної ядерної зброї очільник РФ Володимир Путін не матиме ніякого виграшу.

"Подивіться на Марʼїнку та Бахмут — потенційно це наслідки ядерного удару. Вибуху у 60 км та у 10 км радіусу ураження і якоїсь стратосфери не буде. Тактична ядерна зброя може знищити велику будівлю чи певний квартал. І що це дасть? Нічого! Тільки покаже, що ти слабак і в тебе більше немає аргументів", — уточнив Ступак.

Бахмут, квітень 2023 року. Фото: Фейсбук 93-ї бригади

Китай виступав проти розміщення ядерної зброї у Білорусі

Нагадаємо, у березні під час виступу на Раді безпеки заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан заявив, що Китай виступає за заборону передачі ядерної зброї іншим країнам будь-якою ядерною державою.

Ядерна зброя РФ. Фото: РосЗМІ

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, а також за те, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своїх країн. Хочу вірити, що позиція Китаю не змінилася з цього питання. Про це свідчить дуже прохолодна реакція Пекіна на теперішній великий візит російської делегації до Китаю. Можливо, це повʼязано із інформацією про розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі. Мовляв, вона не дослухалась до застережень Китаю, і ось так дипломатично вони показують своє невдоволення", — підсумував Ступак.

Офіційної позиції Китаю з цього приводу ще не оголошено.

Рішення за Росією

Нагадаємо, 25 травня у Мінську було підписано угоду про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї у Білорусі. Договір підписали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Хренін назвав такий крок "відповіддю недружнім країнами та захистом західних кордонів Союзної держави".

Рішення про її застосування лишається за Росією.

Інформація про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі зʼявилася наприкінці березня цього року. Про таку домовленість із самоназваним президентом Білорусі Олександром Лукашенком повідомив Путін. За його словами, Білорусі вже було передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї.