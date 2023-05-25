Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: что это значит

Российские ракетные комплексы Iskander способны нести ядерное оружие. Фото: Минобороны РБ

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси не угрожает Украине, ведь она и так имеет довольно протяженную границу с РФ. Скорее всего, такие действия направлены на устрашение Москвой стран Восточной Европы — Балтии, Польши и даже Германии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по безопасности Иван Ступак.

Читайте также:

"У Путина не будет никакого выигрыша"

"Размещение ядерного оружия в Беларуси направлено на страны Балтии, Польшу, Чехию и даже Германию. Мол, а мы вот можем! И что важно — весь операционный контроль остается за россиянами. В том числе и запуск, но это уже самый плохой вариант. А белорусы разве что склады будут оберегать и на вышках стоять. И все", — отметил Ступак.

Иван Ступак. Фото: Новини.LIVE

По его словам, даже в случае использования тактического ядерного оружия глава РФ Владимир Путин не получит никакого выигрыша.

"Посмотрите на Марьинку и Бахмут — потенциально это последствия ядерного удара. Взрыва в 60 км, в 10 км радиуса поражения и какой-то стратосферы не будет. Тактическое ядерное оружие может уничтожить крупное здание или определенный квартал. И что это даст? Ничего! Кроме того, что ты слабак и у тебя больше нет аргументов", — уточнил Ступак.

Бахмут, апрель 2023 года. Фото: Фейсбук 93-й бригады

Китай выступал против размещения ядерного оружия в Беларуси

Напомним, в марте во время выступления на Совбезе заместитель постоянного представителя КНР при ООН Ген Шуан заявил, что Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам любым ядерным государством.

Ядерное оружие РФ. Фото: РосСМИ

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, а также за то, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своих стран".

"Хочу верить, что позиция Китая по этому вопросу не изменилась. Об этом свидетельствует очень прохладная реакция Пекина на нынешний крупный визит российской делегации в Китай. Возможно, это связано с информацией о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси. Мол, она не прислушалась к предостережениям, и Китай вот так дипломатично показывает свое недовольство", — подытожил Ступак.

Официальной позиции на этот счет от Китая еще не последовало.

Решение за Россией

Напомним, 25 мая в Минске было подписано соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси. Договор подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Хренин назвал такой шаг "ответом недружественным странам и защитой западных границ Союзного государства".

Решение о его применении остается за Россией.

Информация о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси появилась в конце марта этого года. О такой договоренности с самоназванным президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил Путин. По его словам, Беларуси уже был передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.