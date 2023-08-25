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Експерт пояснив, що змінить військова поліція в ЗСУ

25 серпня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, що змінить військова поліція в ЗСУ
Українські військовослужбовці. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поява такого інституту, як військова поліція, має на меті створення правового поля, у якому будуть розслідуватися усі правопорушення військовослужбовців ЗСУ. До цього усе частенько відбувалося у форматі позасудових розслідувань командирами підрозділів.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Злочини мають бути розслідувані

За словами Дмитра Снєгирьова, є прецеденти скоєння правопорушень чи злочинів українськими військовослужбовцями під час війни. І вони мають бути розслідувані.

"Цими злочинами має займатися відповідна структура. Подобається це комусь чи не подобається", — підкреслив експерт.

Поліція — замість "батьків-командирів"

Важливість же створення саме такої структури полягає у тому, що військова поліція діятиме у рамках правового поля, а не в форматі позасудових розслідувань, як це буває безпосередньо у зоні бойових дій.

"Простіше кажучи — військова поліція займеться тим, що раніше було у відданні "батьків-командирів", — зазначив Дмитро Снєгирьров.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

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