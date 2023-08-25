Эксперт объяснил, что изменит военная полиция в ВСУ
Появление такого института, как военная полиция, преследует цель создания правового поля, в котором будут расследоваться все правонарушения военнослужащих ВСУ. До этого все частенько происходило в формате внесудебных расследований командирами подразделений.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Преступления должны быть расследованы
По словам Дмитрия Снегирева, есть прецеденты совершения правонарушений или преступлений украинскими военнослужащими во время войны. И они должны быть расследованы.
"Этими преступлениями должна заниматься соответствующая структура. Нравится это кому-то или не нравится", — подчеркнул эксперт.
Полиция — вместо "отцов-командиров"
Важность создания именно такой структуры заключается в том, что военная полиция будет действовать в рамках правового поля, а не в формате внесудебных расследований, как это бывает непосредственно в зоне боевых действий.
"Проще говоря — военная полиция займется тем, что раньше было в ведении "отцов-командиров", — отметил Дмитрий Снегирьров.
Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что разрабатывают законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования будет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).