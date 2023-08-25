Эксперт объяснил, что изменит военная полиция в ВСУ

Украинские военнослужащие. Фото: ВСУ

Появление такого института, как военная полиция, преследует цель создания правового поля, в котором будут расследоваться все правонарушения военнослужащих ВСУ. До этого все частенько происходило в формате внесудебных расследований командирами подразделений.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Преступления должны быть расследованы

По словам Дмитрия Снегирева, есть прецеденты совершения правонарушений или преступлений украинскими военнослужащими во время войны. И они должны быть расследованы.

"Этими преступлениями должна заниматься соответствующая структура. Нравится это кому-то или не нравится", — подчеркнул эксперт.

Полиция — вместо "отцов-командиров"

Важность создания именно такой структуры заключается в том, что военная полиция будет действовать в рамках правового поля, а не в формате внесудебных расследований, как это бывает непосредственно в зоне боевых действий.

"Проще говоря — военная полиция займется тем, что раньше было в ведении "отцов-командиров", — отметил Дмитрий Снегирьров.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что разрабатывают законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования будет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).