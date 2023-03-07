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Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

7 березня 2023 19:05
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Ракетні удари по Україні: експерт назвав наступні цілі
За останні 5 місяців Україна пережила щонайменше 20 потужних ракетних ударів ворога
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Російські окупаційні війська мали готовий боєкомплект для завдання ракетного удару по Україні ще 24 лютого, та мають його і наразі. І якщо у них є плани щодо завдання таких ударів — вони це зроблять. Невиключено, що наступними цілями ворога можуть стати об'єкти з водопостачання.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, наразі ворог намагається накопичити більший боєкомплект, аніж будь-коли, щоб запустити не 70 ракет, а, наприклад, більш як 100. Чи навіть 150.

Тобто мета ворога у масованості та масштабності. Новою ціллю можуть стати водні об'єкти України.

"Дивимось по сезонах. Що важливо взимку? Світло та тепло, по чому і били російські окупанти. Весна, літо — це вода та водозабезпечення. Невиключено, що ворог буде концентруватися на об'єктах, які забезпечують водопостачання. Це буде такий же самий елемент терору проти цивільного населення, як і удари по ТЕС", — каже експерт.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко

Водночас Коваленко вважає, що росіяни можуть накопичувати ракетний боєкомплект, аби розгорнути гібридну діяльність на іншому напрямку чи локації.

"Наприклад, підтримати незаконні формування в Придністров'ї для гібридних авантюр у Молдові. Як от захопити владу в Кишиневі. Такі плани можуть бути підсилені ракетними ударами флоту та авіації. Це як один із варіантів", — припустив Коваленко.

На його думку, така тактика не буде розпорошенням сил, адже росіяни терплять поразку в Україні, тому намагатимуться шукати "перемогу" в інших місцях.

"Ворог перебуває у стані загнаного в кут щура. В такому стані він починає атакувати. Йому потрібна якась перемога. От вони про щось згадували 24 лютого? Ні, абсолютно. Наче цього дня нічого і не сталося. А чому? Бо немає перемог. Вона їм потрібна і вони можуть побачити її у Молдові. На це у них є достатньо сил у Придністровʼї", — уточнив Коваленко.

Нагадаємо, як зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, масовані обстріли можуть залишитись у минулому. За її словами, наразі ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики — намагається знешкодити систему ППО України, щоб завдавати результативніших ударів.

Речниця ОК "Південь" додала, що ракет у рф вже набагато менше, але досі є. Так само досі працює і їхнє виробництво.

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