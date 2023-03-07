Ракетные удары по Украине: эксперт назвал новые цели

За последние 5 месяцев Украина пережила не менее 20 мощных ракетных ударов врага

Российские оккупационные войска имели готовый боекомплект для нанесения ракетного удара по Украине еще 24 февраля, а также имеют его и сейчас. И если у них есть планы по нанесению таких ударов, они это сделают. Не исключено, что следующими целями врага могут стать объекты водоснабжения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, сейчас враг пытается накопить больший боекомплект, чем когда-либо, чтобы запустить не 70 ракет, а, например, более 100. Или даже 150.

То есть цель врага в массированности и масштабности. Новой целью могут стать водные объекты Украины.

"Смотрим по сезонам. Что важно зимой? Свет и тепло, по чему и били российские оккупанты. Весна, лето — это вода и водоснабжение. Не исключено, что враг будет концентрироваться на объектах, которые обеспечивают водоснабжение. И это будет такой же элемент террора против гражданского населения, как и удары по ТЭС", — заверил эксперт.

Александр Коваленко

В то же время, Коваленко считает, что россияне могут накапливать ракетный боекомплект, чтобы развернуть гибридную деятельность в другом направлении или локации.

"Например, поддержать незаконные формирования в Приднестровье для гибридных авантюр в Молдове. Как вот захватить власть в Кишиневе. Такие планы могут быть усилены ракетными ударами флота и авиации. Это как один из вариантов", — предположил Коваленко.

По его мнению, такая тактика не будет распылением сил, ведь россияне терпят поражение в Украине, поэтому постараются искать "победу" в других местах.

"Враг находится в состоянии загнанной в угол крысы и начинает атаковать. Ему нужна какая-то победа. Вот они о чем-то вспоминали 24 февраля? Нет, абсолютно. Словно в этот день ничего и не произошло. А почему? Потому что нет побед. Она им нужна и они могут увидеть ее в Молдове. На это у них достаточно сил в Приднестровье", — уточнил Коваленко.

Напомним, как отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, массированные обстрелы могут остаться в прошлом. По ее словам, сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики — пытается обезвредить систему ПВО Украины, чтобы наносить более результативных ударов.

Спикер ОК "Юг" добавила, что ракет в россии уже гораздо меньше, но до сих пор есть. Так же работает и их производство.