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Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони

16 лютого 2023 16:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Ракетний удар по Україні 16 лютого: оцінка роботи ППО
В ніч на четвер 16 лютого росія завдала по Україні потужного ракетного удару
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Нічна ворожа ракетна атака по території Україна була успішно відбита, більшість звичних цілей для нашої ППО знищені. Тут слід відзначити велику спроможність українських сил ППО саме з південного напрямку, де створений сильний та ефективний рубіж повітряної оборони. Проте деякі із випущених ракет, як от Х-22, повітряні війська не в змозі збити через недостатність відповідних установок.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

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Водночас, за його словами, ворог адаптується до умов, які склалися, та ефективності української ППО по відбиттю атак. Тому він, як і раніше, намагається перевантажити нашу сисмему, останнім часом не використовує безпілотники, а перейшов на повітряні кулі. Або ж накопичує засоби для масованих атак комбінованих атак у майбутньому. Наприклад, на 23-24 лютого, як говорить українське військово-політичне керівництво.

ракеты

"Очікувати можемо багато чого. У росіян ще багато терорестичних ракет С-300 (6,5 тис.) та С-400. Цілі — наближені до фронту міста Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та південь. Також у них є ще 100-150 ракет Х-22, та менше 100 Х-101 і Х-555. Але чим більшою буде атака 24 лютого, тим менше засобів у ворога залишиться в арсеналі на майбутнє. Високоточні засоби у росії вичерпуються і загалом ці атаки не впливають на настрої українців після завершення війни на умовах росії", — підсумував Рябих.

Нагадаємо, в ефірі телемарафону секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росія планує масовану атаку 24 лютого — у річницю вторгнення в Україну. Проте країна готова до ударів та впорається із цим днем.

"Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, до цього треба готуватися. Але треба зберігати максимальний спокій. Ми все пройдемо", — запевнив Данілов.

А от британська розвідка вважає, що попри те, що військово-космічні сили росії зберегли достатньо велику кількість літаків, різке розширення повітряної кампанії проти України малоймовірне.

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