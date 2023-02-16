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Эксперт рассказал, где в Украине создан сильный и эффективный рубеж воздушной обороны

16 февраля 2023 16:30
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ракетный удар по Украине 16 февраля: оценка работы ПВО
В ночь на четверг 16 февраля россия нанесла по Украине мощный ракетный удар
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Ночная вражеская ракетная атака по территории Украины была успешно отражена, большинство привычных целей для нашей ПВО уничтожены. Тут следует отметить большую возможность украинских сил ПВО именно с южного направления, где создан сильный и эффективный рубеж воздушной обороны. Однако некоторые из выпущенных ракет, как Х-22, воздушные войска не в состоянии сбить из-за недостаточности соответствующих установок.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

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В то же время, по его словам, враг адаптируется к сложившимся условиям и эффективности украинского ПВО по отражению атак. Поэтому он по-прежнему пытается перегрузить нашу систему, в последнее время не использует беспилотники, а перешел на воздушные шары. Или накапливает средства для массированных комбинированных атак в будущем. К примеру, на 23-24 февраля, как говорит украинское военно-политическое руководство.

ракеты

"Ожидать можем много чего. У россиян еще много террористических ракет С-300 (6,5 тыс.) и С-400. Цели — приближены к фронту города Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и юга. Также у них еще 100-150 ракет Х-22, и меньше 100 Х-101 и Х-555. Но чем масштабнее будет атака 24 февраля, тем меньше средств у врага останется в арсенале на будущее. И это не сподвигнет украинцев закончить войну на условиях россии", — подытожил Рябых.

Напомним, в эфире телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля — в годовщину вторжения в Украину. Однако страна готова к ударам и справится с этим днем.

"Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, к этому надо готовиться. Но надо сохранять максимальное спокойствие. Мы все пройдем", — заверил Данилов.

А вот британская разведка считает, что, несмотря на то, что военно-космические силы россии сохранили достаточно большое количество самолетов, резкое расширение воздушной кампании против Украины маловероятно.

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