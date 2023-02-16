Ракетный удар по Украине 16 февраля: оценка работы ПВО

В ночь на четверг 16 февраля россия нанесла по Украине мощный ракетный удар

Ночная вражеская ракетная атака по территории Украины была успешно отражена, большинство привычных целей для нашей ПВО уничтожены. Тут следует отметить большую возможность украинских сил ПВО именно с южного направления, где создан сильный и эффективный рубеж воздушной обороны. Однако некоторые из выпущенных ракет, как Х-22, воздушные войска не в состоянии сбить из-за недостаточности соответствующих установок.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

В то же время, по его словам, враг адаптируется к сложившимся условиям и эффективности украинского ПВО по отражению атак. Поэтому он по-прежнему пытается перегрузить нашу систему, в последнее время не использует беспилотники, а перешел на воздушные шары. Или накапливает средства для массированных комбинированных атак в будущем. К примеру, на 23-24 февраля, как говорит украинское военно-политическое руководство.

"Ожидать можем много чего. У россиян еще много террористических ракет С-300 (6,5 тыс.) и С-400. Цели — приближены к фронту города Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и юга. Также у них еще 100-150 ракет Х-22, и меньше 100 Х-101 и Х-555. Но чем масштабнее будет атака 24 февраля, тем меньше средств у врага останется в арсенале на будущее. И это не сподвигнет украинцев закончить войну на условиях россии", — подытожил Рябых.

Напомним, в эфире телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля — в годовщину вторжения в Украину. Однако страна готова к ударам и справится с этим днем.

"Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, к этому надо готовиться. Но надо сохранять максимальное спокойствие. Мы все пройдем", — заверил Данилов.

А вот британская разведка считает, что, несмотря на то, что военно-космические силы россии сохранили достаточно большое количество самолетов, резкое расширение воздушной кампании против Украины маловероятно.