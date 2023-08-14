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Експерт розповів, яким дронам РФ зможе протистояти німецький БпЛА Luna NG

14 серпня 2023 20:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт розповів, яким дронам РФ зможе протистояти німецький БпЛА Luna NG
Німецький безпілотник Luna NG. Фото: офіційний сайт Rheinmetall
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія до кінця року отримає безпілотники, які зможуть діяти на рівних чи навіть переважаючи російські "Орлани". Німецькі дрони Luna NG є фактично недосяжними для ПЗРК окупантів.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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ПЗРК не дістануть

Німецький концерн Rhienmetall оголосив про те, що передасть Збройним силам України нові модифікації безпілотних літальних апаратів Luna NG, тобто New Generation.

"Це є дуже позитивний крок і серйозний успіх для української армії", — так оцінив нову зброю, яку до кінця року передасть ЗСУ німецька сторона, Дмитро Снєгирьров.

Він наголосив на важливій цифрі – ця модифікація дрона Luna, на відміну від попередньої, яку використовує німецька армія, зможе підніматися не на 3,5 кілометри, а на 5, що фактично убезпечує безпілотник від ПЗРК.

Наша відповідь "Орланам"

Російська армія, підкреслив експерт, мала дрони такого класу – це їхні славнозвісні "Орлани".

У Україні таких безпілотників не було, тож тут росіяни мали перевагу. Тепер же ця перевага зникне, бо сучасніші німецькі БпЛА зможуть діяти на рівних чи навіть переважаючи російську техніку.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.

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