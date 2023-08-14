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Эксперт рассказал, каким дронам РФ сможет противостоять немецкий БпЛА Luna NG

14 августа 2023 20:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт рассказал, каким дронам РФ сможет противостоять немецкий БпЛА Luna NG
Немецкий беспилотник Luna NG. Фото: официальный сайт Rheinmetall
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинская армия до конца года получит беспилотники, которые смогут действовать на равных или даже превосходя российские "Орланы". Немецкие дроны Luna NG фактически недоступны для ПЗРК оккупантов.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Немецкий концерн Rhienmetall объявил о том, что передаст Вооруженным силам Украины новые модификации беспилотных летательных аппаратов Luna NG, то есть New Generation.

"Это очень положительный шаг и серьезный успех для украинской армии", — так оценил новое оружие, которое до конца года передаст ВСУ немецкая сторона, Дмитрий Снегирьев.

Он отметил важную цифру — эта модификация дрона Luna, в отличие от предыдущей, которую использует немецкая армия, сможет подниматься не на 3,5 километра, а на 5, что фактически оберегает беспилотник от ПЗРК.

Наш ответ "Орланам"

Российская армия, подчеркнул эксперт, имела дроны такого класса — это их знаменитые "Орланы".

В Украине таких беспилотников не было, поэтому здесь россияне имели преимущество. Теперь же это преимущество исчезнет, потому что современные немецкие БПЛА смогут действовать на равных или даже превосходя российскую технику.

Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.

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