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Експерт розповів, коли в Україні з'являться перші винищувачі F-16

19 травня 2023 18:25
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Україна отримає F-16: експерт назвав терміни
Американський винищувач F-16, який може отримати Україна. Фото: US Air Force/Flickr
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які проводитимуться після початку загального контрнаступу.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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На його думку, винищувачі західного зразка будуть в Україні лише після того, як буде підготовлена відповідна кількість пілотів. Наприклад, якщо завтра українські пілоти відправляться на підготовку, то вже за 4 місяці ми отримаємо як літаки, так і підготовлених пілотів.

F-16
Американський винищувач F-16. Фото: Flickr

"Нам потрібні саме ці літаки, бо саме вони у найбільшій кількості є на озброєнні різних країн. Це спрощує не лише можливість на створення  авіаційної коаліції, а також на обслуговування, отримання боєприпасів, запчастин та інших позицій. Впевнений, що літаки західного зразка отримаємо у другій половині 2023 року. Підтверджується інформація, що українським пілотам достатньо 4 місяці на базове оволодіння західними літаками", — сказав Коваленко. 

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко. Фото: Facebook

За його словами, винищувачі, які будуть нам надані у другій половині 2023 року, допоможуть ЗСУ у наступних контрнаступах. Тобто в тих, які будуть вже після того, що готується зараз. 

США не проти надання літаків F-16 Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав союзникам G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських військових на літаках F-16. 
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова високопоставленого представника адміністрації.

Навчання відбуватиметься за межами України на одному з європейських полігонів і триватиме кілька місяців. Вони розпочнуться вже найближчими тижнями.

А на днях у ЗМІ з'явилася інформація про тренування українських пілотів на американській авіабазі упродовж двох тижнів.

Американці дійшли висновку, що українські пілоти можуть навчитися керувати винищувачами F-16 всього за чотири місяці. Таким чином, українські пілоти перевершили заявлені очікування Пентагону. Адже йшлося про термін навчання у 18 місяців.

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