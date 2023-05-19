Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт рассказал, когда в Украине появятся первые истребители F-16 arrow

Эксперт рассказал, когда в Украине появятся первые истребители F-16

19 мая 2023 18:25
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина получит F-16: эксперт назвал сроки
Американский истребитель F-16, который может получить Украина. Фото: US Air Force/Flickr
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Читайте также:

По его мнению, истребители западного образца будут в Украине только после того, как будет подготовлено соответствующее количество пилотов. К примеру, если завтра украинские пилоты отправятся на подготовку, то уже через 4 месяца мы получим как самолеты, так и подготовленных пилотов.

F-16
Американский истребитель F-16. Фото: Flickr

"Нам нужны именно эти самолеты, потому что именно они в наибольшем количестве находятся на вооружении разных стран. Это упрощает не только возможность создания авиационной коалиции, а также на обслуживание, получение боеприпасов, запчастей и других позиций. Уверен, что самолеты западного образца получим в второй половине 2023 года. Подтверждается информация, что украинским пилотам достаточно 4 месяца на базовое овладение западными самолетами", — сказал Коваленко.

Александр Коваленко
Александр Коваленко. Фото: Facebook

По его словам, истребители, которые будут предоставлены нам во второй половине 2023 года, помогут ВСУ в следующих контрнаступлениях. То есть у тех, которые будут уже после готовящегося сейчас.

США не против предоставления самолетов F-16 Украине

Напомним, президент США Джо Байден сказал союзникам G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации.

Обучение будет проходить за пределами Украины на одном из европейских полигонов и продлится несколько месяцев. Оно начнется уже в ближайшие недели.

А на днях в СМИ появилась информация о тренировках украинских пилотов на американской авиабазе в течение двух недель.

Американцы пришли к выводу, что украинские пилоты могут научиться управлять истребителями F-16 всего за четыре месяца. Таким образом, в украинские пилоты превзошли заявленные ожидания Пентагона. Речь шла о сроке обучения в 18 месяцев.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас