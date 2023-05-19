Украина получит F-16: эксперт назвал сроки

Американский истребитель F-16, который может получить Украина. Фото: US Air Force/Flickr

Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его мнению, истребители западного образца будут в Украине только после того, как будет подготовлено соответствующее количество пилотов. К примеру, если завтра украинские пилоты отправятся на подготовку, то уже через 4 месяца мы получим как самолеты, так и подготовленных пилотов.

Американский истребитель F-16. Фото: Flickr

"Нам нужны именно эти самолеты, потому что именно они в наибольшем количестве находятся на вооружении разных стран. Это упрощает не только возможность создания авиационной коалиции, а также на обслуживание, получение боеприпасов, запчастей и других позиций. Уверен, что самолеты западного образца получим в второй половине 2023 года. Подтверждается информация, что украинским пилотам достаточно 4 месяца на базовое овладение западными самолетами", — сказал Коваленко.

Александр Коваленко. Фото: Facebook

По его словам, истребители, которые будут предоставлены нам во второй половине 2023 года, помогут ВСУ в следующих контрнаступлениях. То есть у тех, которые будут уже после готовящегося сейчас.

США не против предоставления самолетов F-16 Украине

Напомним, президент США Джо Байден сказал союзникам G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации.

Обучение будет проходить за пределами Украины на одном из европейских полигонов и продлится несколько месяцев. Оно начнется уже в ближайшие недели.

А на днях в СМИ появилась информация о тренировках украинских пилотов на американской авиабазе в течение двух недель.

Американцы пришли к выводу, что украинские пилоты могут научиться управлять истребителями F-16 всего за четыре месяца. Таким образом, в украинские пилоты превзошли заявленные ожидания Пентагона. Речь шла о сроке обучения в 18 месяцев.