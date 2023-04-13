Стало відомо, навіщи керівництво Китаю закликало армію готуватися до війни

Голова Компартії Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Заклик голови Компартії Китаю Сі Цзіньпіна до збройних сил країни про посилення військової підготовки, орієнтованої на реальні бойові дії, є серйозним викликом. Його можна розцінювати як погрозу на адресу Тайваню.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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"Я думаю, що це погроза, що Китай може застосувати воєнну силу у розв'язанні питання Тайваню", — сказав Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Але варто нагадати, додав він, що такі погрози вже лунали неодноразово. Зокрема, місяць чи півтора тому заявлялося, що Китай має готуватися до війни.

"Однак більшість фахівців по Китаю і військових експертів вважають, що на сьогодні країна не готова до прямого військового зіткнення із Сполученими Штатами", — пояснив Фесенко.

Водночас він звернув увагу, що Китай часто застосовує, як висловився його посол в Європейському Союзі, "риторичну форму". І ці форми можуть бути або про партнерство без кордонів, або про війну.

"Безумовно, від цього ризик війни Китаю з Тайванем існує і ця проблема надовго", — резюмував політолог.

Що сказав Сі

Лідер Компартії Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".

Як діє Китай

Китай заявив, що імітує точні удари по ключових цілях на Тайвані, оскільки військові навчання, розпочаті у відповідь на зустріч президента острова зі спікером Палати представників Конгресу США, тривають вже другий день. Програмні навчання включали "тактичні маневри" китайського флоту.