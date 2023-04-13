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Эксперт расшифровал заявление Китая о подготовке к войне

13 апреля 2023 12:50
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, заранее руководство Китая призвало армию готовиться к войне
Глава Компартии Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Призыв главы Компартии Китая Си Цзиньпина к вооруженным силам страны об усилении военной подготовки, ориентированной на реальные боевые действия, является серьезным вызовом. Его можно расценивать как угрозу в адрес Тайваня.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Я думаю, что это угроза, что Китай может применить военную силу в решении вопроса Тайваня", сказал Фесенко.

Но следует напомнить, добавил он, что такие угрозы уже звучали неоднократно. В частности месяц или полтора назад заявлялось, что Китай должен готовиться к войне.

"Тем не менее большинство специалистов по Китаю и военных экспертов считают, что на сегодня страна не готова к прямому военному столкновению с Соединенными Штатами", — пояснил Фесенко.

Володимир Фесенко
Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

В то же время, он обратил внимание, что Китай часто применяет, как выразился его посол в Европейском Союзе, "риторическую форму". И эти формы могут быть либо о партнерстве без границ, либо о войне.

"Безусловно, от этого риск войны Китая с Тайванем существует, и эта проблема надолго", резюмировал политолог.

Что сказал Си

Лидер Компартии Китая Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны "усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия".

Как действует Китай

Китай заявил, что имитирует точные удары по ключевым целям на Тайване, поскольку военные учения, начатые в ответ на встречу президента острова со спикером Палаты представителей Конгресса США, продолжаются уже второй день. Программные учения включали "тактические маневры" китайского флота.

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