Експерт сказав, як росіяни надалі можуть повторювати ракетні атаки по Україні

Ворог має в своєму розпорядженні достатній ракетний потенціал

Російські окупаційні війська надалі можуть інтенсифікувати частоту ракетних атак по Україні. Для цього ворог має в своєму розпорядженні ще достатній ракетний потенціал різного типу.

Про це в коментарі Новини. LIVE заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Можемо говорити про те, що тактика ракетних обстрілів останнім часом може змінитися в моменті збільшення кількості ракетних атак. Я не виключаю такого сценарію", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Він зазначив, що ворог має в своєму арсенал і ще чимало ракет.

"На жаль, у них ще є чим нас атакувати. У них ще є різний потенціал використання як іранських безпілотників, так і крилатих ракет різного базування. Насамперед — повітряного", — констатував військовий експерт.

Масована ракетна атака по Україні

Сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

