Експерт сказав, як росіяни надалі можуть повторювати ракетні атаки по Україні

Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян
Російські окупаційні війська надалі можуть інтенсифікувати частоту ракетних атак по Україні. Для цього ворог має в своєму розпорядженні ще достатній ракетний потенціал різного типу.
Про це в коментарі Новини. LIVE заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
-
Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак
-
"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії
-
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
-
"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві
-
В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку
-
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
-
Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував
-
На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
-
"Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв
-
Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника
"Можемо говорити про те, що тактика ракетних обстрілів останнім часом може змінитися в моменті збільшення кількості ракетних атак. Я не виключаю такого сценарію", — сказав Снєгирьов.
Він зазначив, що ворог має в своєму арсенал і ще чимало ракет.
"На жаль, у них ще є чим нас атакувати. У них ще є різний потенціал використання як іранських безпілотників, так і крилатих ракет різного базування. Насамперед — повітряного", — констатував військовий експерт.
Масована ракетна атака по Україні
Сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.
Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.
Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.