Эксперт сказал, как россияне в дальнейшем могут повторять ракетные атаки по Украине

Эксперт спрогнозировал, как будут повторяться ракетные атаки россиян
Российские оккупационные войска могут интенсифицировать частоту ракетных атак по Украине. Для этого враг располагает еще достаточным ракетным потенциалом разного типа.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Можем говорить о том, что тактика ракетных обстрелов в последнее время может измениться в момент увеличения количества ракетных атак. Я не исключаю такого сценария", — сказал Снегирев.
Он отметил, что враг имеет в своем арсенале еще немало ракет.
"К сожалению, у них есть еще чем нас атаковать. У них еще есть разный потенциал использования как иранских беспилотников, так и крылатых ракет разного базирования. В первую очередь — воздушного", — констатировал военный эксперт.
Массированная ракетная атака по Украине
Сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.
Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.
Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.