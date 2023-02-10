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Эксперт спрогнозировал, как будут повторяться ракетные атаки россиян

10 февраля 2023 13:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт сказал, как россияне в дальнейшем могут повторять ракетные атаки по Украине
Враг располагает достаточным ракетным потенциалом
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска могут интенсифицировать частоту ракетных атак по Украине. Для этого враг располагает еще достаточным ракетным потенциалом разного типа.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Можем говорить о том, что тактика ракетных обстрелов в последнее время может измениться в момент увеличения количества ракетных атак. Я не исключаю такого сценария", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Он отметил, что враг имеет в своем арсенале еще немало ракет.

"К сожалению, у них есть еще чем нас атаковать. У них еще есть разный потенциал использования как иранских беспилотников, так и крылатых ракет разного базирования. В первую очередь — воздушного", — констатировал военный эксперт.

Массированная ракетная атака по Украине

Сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

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