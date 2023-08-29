Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Спеціалісти продовжують очищати ліси Київщини від вибухових пристроїв. Відтак, до цього процесу також доєднаються і фахівці з Нідерландів.

Про це повідомляє Столичний лісовий офіс.

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Розмінування лісів Київської області

Фахівці повідомляють, що внаслідок майже 40-денної окупації Київщини мінами, розтяжками й снарядами було забруднено майже 80 тисяч гектар лісу. Найбільше постраждали території філій "Іванківське лісове господарство" та "Київське лісове господарство".

Зазначається, що перевірено і розміновано майже 20 тисяч гектар лісу Столичного лісового офісу.

Наразі головним завданням є прискорення темпів розмінування. Це дасть змогу відновити лісове господарство.

Допомога Нідерландів

Зазначається, що днями до лісівників Київської області звернулись експерти з напрямку розмінування та розчищення з Нідерландів.

Вони готові поділитись своїм досвідом зі знешкодження та утилізації нерозірваних боєприпасів.

"Розмінування лісу — процес набагато складніший, ніж розмінування відкритого поля, де може працювати спеціалізована техніка. У лісових масивах доводиться виконувати величезний обсяг ручної роботи, що потребує залучення значних людських ресурсів. Саме тому так важливо об'єднати зусилля всіх, хто може допомогти — як українських, так і іноземних фахівців", — йдеться в повідомленні.

Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Експерти з Нідерландів допоможуть розмінувати ліси Київщини. Фото: ліси України

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області керівництво одного із лісгоспів організувало незаконну вирубку дерев на понад 17 мільйонів гривень. ДБР завершило розслідування, а тому посадовці постануть перед судом.