Эксперты из Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Специалисты продолжают очищать леса Киевской области от взрывных устройств. Следовательно, к этому процессу также присоединятся и специалисты Нидерландов.

Об этом сообщает Столичный лесной офис.

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Разминирование лесов Киевской области

Специалисты сообщают, что в результате почти 40-дневной оккупации Киевщины минами, растяжками и снарядами было загрязнено почти 80 тысяч гектар леса. Больше всего пострадали территории филиалов "Иванковское лесное хозяйство" и "Киевское лесное хозяйство".

Отмечается, что проверены и разминированы почти 20 тысяч гектар леса Столичного лесного офиса.

В настоящее время главной задачей является ускорение темпов разминирования. Это позволит восстановить лесное хозяйство.

Помощь Нидерландов

Отмечается, что на днях в лесники Киевской области обратились эксперты по направлению разминирования и расчистки из Нидерландов.

Они готовы поделиться своим опытом по обезвреживанию и утилизации неразорванных боеприпасов.

"Разминирование леса – процесс гораздо сложнее, чем разминирование открытого поля, где может работать специализированная техника. В лесных массивах приходится выполнять огромный объем ручной работы, что требует привлечения значительных человеческих ресурсов. Именно поэтому так важно объединить усилия всех, кто может помочь. как украинских, так и иностранных специалистов", — говорится в сообщении.

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Эксперты Нидерландов помогут разминировать леса Киевщины. Фото: леса Украины

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области руководство одного из лесхозов организовало незаконную вырубку деревьев более чем на 17 миллионов гривен. ДБР завершило расследование, а потому чиновники предстанут перед судом.