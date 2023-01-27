Добровільно перейшов на бік окупантів — експрокурора Луганщини судитимуть за держзраду

Експрокурора Луганщини судитимуть за держзраду: що відомо
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно експрокурора однієї з окружних прокуратур Луганської області. Підозрюваний вступив у злочинну змову з представниками так званої "лнр".
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Що відомо
За даними слідства, у березні 2022 року обвинувачений зрадив присязі та в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога. Зокрема, він вступив у злочинну змову з представниками так званої "лнр", які є частиною окупаційної адміністрації рф.
"Обвинувачений передавав окупантам наявну в нього службову інформацію та обійняв псевдопосаду "помічника прокурора" в незаконній "прокуратуре Марковского района лнр", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Відомо, що правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно колаборанта.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру черговому "чиновнику" з окупованих територій.
Чоловік виконував завдання москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу Луганщини на потреби країни-агресора.
Також нещодавно СБУ спільно з ДБР викрила співробітника одного із підрозділів Служби у Запорізькій області. Він проводив розвідувально-підривну діяльність на користь росії.