Добровольно перешел на сторону оккупантов — экс-прокурора Луганщины будут судить за госизмену

Чиновник добровольно пошел на сотрудничество с врагом

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора одной из окружных прокуратур Луганской области. Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителями так называемой "лнр".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Что известно

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый предал присягу и в условиях военного положения перешел на сторону врага. В частности, он вступил в преступный сговор с представителями так называемой "лнр", которые являются частью оккупационной администрации рф.

"Обвиняемый передавал оккупантам имеющуюся у него служебную информацию и занял псевдодолжность "помощника прокурора" в незаконной "прокуратуре Марковского района лнр", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Известно, что правоохранители уже направили в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении дежурному "чиновнику" с оккупированных территорий.

Мужчина выполнял задачи москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса Луганщины на нужды страны-агрессора.

Также недавно СБУ совместно с ДБР разоблачила сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области. Он проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу россии.