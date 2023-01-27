Добровольно перешел на сторону оккупантов — экс-прокурора Луганщины будут судить за госизмену

Экс-прокурора Луганщины будут судить за госизмену: что известно
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора одной из окружных прокуратур Луганской области. Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителями так называемой "лнр".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Что известно
По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый предал присягу и в условиях военного положения перешел на сторону врага. В частности, он вступил в преступный сговор с представителями так называемой "лнр", которые являются частью оккупационной администрации рф.
"Обвиняемый передавал оккупантам имеющуюся у него служебную информацию и занял псевдодолжность "помощника прокурора" в незаконной "прокуратуре Марковского района лнр", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Известно, что правоохранители уже направили в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта.
Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении дежурному "чиновнику" с оккупированных территорий.
Мужчина выполнял задачи москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса Луганщины на нужды страны-агрессора.
Также недавно СБУ совместно с ДБР разоблачила сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области. Он проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу россии.