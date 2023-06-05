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Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповість усю правду про Шебекіно: ефір Новини.LIVE

5 червня 2023 08:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповість усю правду про Шебекіно: ефір Новини.LIVE
Колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун. Фото: Facebook Ягуна
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В ефірі Новини.LIVE колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун та політичний експерт Дмитро Корнійчук говоритимуть про події у Бєлгородській області Росії. Мова йтиме про найгарячішу точку на карті регіону, місто Шебекіно.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір про Бєлгородщину

Російські добровольчі формування, легіон "Свобода России" та "Русский добровольческий корпус", продовжують рейди на територію Бєлгородської області, звільняючи її від посіпак путінського режиму.

Основні події на Бєлгородщині відбуваються в районі міста Шебекіна.

Саме про події в Шебекіні буде йтись у ефірі каналу Новини.LIVE.

Гості ефіру Новини.LIVE

Одним із гостей ексклюзивного ефіру Новини.LIVE стане генерал-майор запасу СБУ, заступник керівника Служби безпеки України у 2014-15 роках Віктор Ягун.

Також в ефірі нашого каналу на тему подій в Шебекіні говоритиме політичний експерт Дмитро Корнійчук.

Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Россииї" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.

Військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде. 

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