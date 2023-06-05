Эксзамглавы СБУ Виктор Ягун расскажет всю правду о Шебекино: эфир Новини.LIVE

Бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. Фото: Facebook Ягуна

В эфире Новини.LIVE бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун и политический эксперт Дмитрий Корнийчук будут говорить о событиях в Белгородской области России. Речь пойдет о самой горячей точке на карте региона, городе Шебекино.

Просмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE .

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Российские добровольческие формирования, легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", продолжают рейды на территорию Белгородской области, освобождая ее от приспешников путинского режима.

Основные события в Белгородской области происходят в районе города Шебекино.

Именно о событиях в Шебекино речь пойдет в эфире канала Новини.LIVE.

Гости эфира Новини.LIVE

Одним из гостей эксклюзивного эфира Новини.LIVE станет генерал-майор запаса СБУ, заместитель руководителя Службы безопасности Украины в 2014-15 годах Виктор Ягун.

Также в эфире нашего канала по теме событий в Шебекино будет говорить политический эксперт Дмитрий Корнийчук.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предлагают ему провести переговоры.

Военные предложили Гладкову обменять двух пленных на несколько минут общения в храме. Они отметили, что в ходе переговоров оружия не будет.