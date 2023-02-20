Енергетики подали живлення до села Костирка

Енергетики відновили електроживлення ще в одному звільненому населеному пункті Херсонщини. Електропостачання повернули до села у Високопільської тергромади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Деокупація України

Зазначається, що до мережі підʼєднали усіх наявних абонентів в селі Костирка.

"Це 13 населений пункт, в якому відновили світло з 20 січня. Загалом електроживлення мають 100 із 228 населених пунктів на звільненій Херсонщині", — йдеться в повідомленні.

Ситуація з енергетикою в Україні

З початку сьогоднішнього дня, 20 лютого, рівень споживання електроенергії в Україні прогнозовано почав зростати. Це є типовим явищем для початку робочого тижня, повідомляють в Укренерго.

Втім, дефіциту потужності у енергосистемі України зараз не спостерігається. Через відсутність дефіциту потужності ліміти на електроенергію для регіональних обленерго не формувалися.

Причинами повноцінної роботи енергосистеми України є робота усіх видів електростанцій в Україні.

Нагадаємо, 18 лютого ДТЕК відновив високовольтні лінії, що живлять Київський та Приморський райони Одеси.