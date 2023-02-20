Енергетики повернули світло до ще одного деокупованого села на Херсонщині
Енергетики відновили електроживлення ще в одному звільненому населеному пункті Херсонщини. Електропостачання повернули до села у Високопільської тергромади.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
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Деокупація України
Зазначається, що до мережі підʼєднали усіх наявних абонентів в селі Костирка.
"Це 13 населений пункт, в якому відновили світло з 20 січня. Загалом електроживлення мають 100 із 228 населених пунктів на звільненій Херсонщині", — йдеться в повідомленні.
Ситуація з енергетикою в Україні
З початку сьогоднішнього дня, 20 лютого, рівень споживання електроенергії в Україні прогнозовано почав зростати. Це є типовим явищем для початку робочого тижня, повідомляють в Укренерго.
Втім, дефіциту потужності у енергосистемі України зараз не спостерігається. Через відсутність дефіциту потужності ліміти на електроенергію для регіональних обленерго не формувалися.
Причинами повноцінної роботи енергосистеми України є робота усіх видів електростанцій в Україні.
Нагадаємо, 18 лютого ДТЕК відновив високовольтні лінії, що живлять Київський та Приморський райони Одеси.