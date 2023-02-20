Энергетики подали питание в село Костырка

Энергетики возобновили электропитание еще в одном уволенном населенном пункте Херсона. Электроснабжение вернули в село в Высокопольской тергромаде.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Деокупация Украины

Отмечается, что к сети подключили всех абонентов в селе Костырка.

"Это 13 населенный пункт, в котором восстановили свет с 20 января. В общей сложности электропитание имеют 100 из 228 населенных пунктов на освобожденной Херсонщине" , — говорится в сообщении.

Ситуация с энергетикой в Украине

С начала сегодняшнего дня, 20 февраля, уровень потребления электроэнергии в Украине прогнозируемо начал расти. Это типичное явление для начала рабочей недели, сообщают в Укрэнерго.

Впрочем, дефицита мощности в энергосистеме Украины сейчас не наблюдается. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты на электроэнергию для региональных облэнерго не формировались.

Причинами полноценной работы энергосистемы Украины работа всех видов электростанций в Украине.

Напомним, 18 февраля ДТЭК восстановил высоковольтные линии, питающие Киевский и Приморский районы Одессы.