Энергетики вернули свет в еще одну деоккупированную деревню на Херсонщине
Энергетики возобновили электропитание еще в одном уволенном населенном пункте Херсона. Электроснабжение вернули в село в Высокопольской тергромаде.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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Деокупация Украины
Отмечается, что к сети подключили всех абонентов в селе Костырка.
"Это 13 населенный пункт, в котором восстановили свет с 20 января. В общей сложности электропитание имеют 100 из 228 населенных пунктов на освобожденной Херсонщине" , — говорится в сообщении.
Ситуация с энергетикой в Украине
С начала сегодняшнего дня, 20 февраля, уровень потребления электроэнергии в Украине прогнозируемо начал расти. Это типичное явление для начала рабочей недели, сообщают в Укрэнерго.
Впрочем, дефицита мощности в энергосистеме Украины сейчас не наблюдается. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты на электроэнергию для региональных облэнерго не формировались.
Причинами полноценной работы энергосистемы Украины работа всех видов электростанций в Украине.
Напомним, 18 февраля ДТЭК восстановил высоковольтные линии, питающие Киевский и Приморский районы Одессы.