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Ердоган пояснив, чому він вирішив віддати командирів "Азовсталі"

12 липня 2023 21:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Командири "Азовсталі": Ердоган розповів, чому він вирішив віддати їх в Україну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він вирішив повернути захисників "Азовсталі" тому, що країна отримала такий запит. До того ж про це попросив президент України Володимир Зеленський. 

Про це розповів турецький лідер на пресконференції під час саміту НАТО у Вільнюсі.

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За словами Ердогана, він віддав захисників "Азовсталі" лише тому, що про це попросив Зеленський.

"Коли ми отримали цей запит, то віддали цих командирів", — зазначив він.

Водночас, як пояснив турецький лідер, передача командирів не вплинула на відносини з РФ. Навіть навпаки, вони "перейшли в позитив".

"Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", — заявив він. І додав, що цю тему він, ймовірно, обговорить особисто з Путіним під час зустрічі у вересні.  

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

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