Командиры "Азовстали": Эрдоган рассказал, почему он решил отдать их в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил вернуть защитников "Азовстали" потому, что страна получила такой запрос. К тому же об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал турецкий лидер на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" только потому, что попросил об этом Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос — то мы отдали этих командиров", — отметил он.

В то же время, как объяснил турецкий лидер, передача командиров не повлияла на отношения с РФ. Даже наоборот, они "перешли в позитив".

"Сначала Россия возмутилась, а затем это перешло в позитив", — заявил он. И добавил, что эту тему он предположительно обсудит лично с Путиным во время встречи в сентябре.

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых находившихся в Турции защитников "Азовстали" после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.