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Ердоган заявив, що після війни сектор Газа має належати Палестині

5 листопада 2023 05:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ердоган заявив, що після війни сектор Газа має належати Палестині
Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Газа має бути частиною незалежної, суверенної палестинської держави після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Ба більше, Анкара не підтримуватиме жодних планів "поступового викреслення палестинців" з історії.

Про це пише Yahoo.news.

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Як передає видання, Ердоган зробив це зауваження за день до того, як держсекретар США Ентоні Блінкен мав прибути в Анкару для переговорів щодо Гази.

Офіційний Стамбул лише посилює критику проти Ізраїлю та приймає членів ХАМАС, який вона не вважає терористичною організацією, на відміну від Сполучених Штатів, Британії та інших країн Заходу.

Зокрема, Ердоган закликав до негайного припинення вогню та запропонував створити систему для його гарантування.

"Коли все це, що відбувається, закінчиться, ми хочемо бачити Газу як мирний регіон, який є частиною незалежної палестинської держави, відповідно до кордонів 1967 року, з територіальною цілісністю та зі Східним Єрусалимом як його столицею", — сказав турецький президент.

Що зараз відбувається на близькому Сході

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив припинити контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. За його словами, Беньямін Нетаньягу вже "не є особою, з якою Туреччина могла б вести бесіду".

В Ізраїлі розлючені протестувальники намагаються потрапити до будинку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Вони штурмують блокпости та вступають у сутички з поліцією.

 

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