Эрдоган заявил, что после войны сектор Гази должен принадлежать Палестине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.
Об этом пишет Yahoo.news.
Турция продолжает критиковать Израиль
Как передает издание, Эрдоган сделал это замечание за день до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен должен был прибыть в Анкару для переговоров по Газе.
Официальный Стамбул лишь усугубляет критику против Израиля и принимает членов ХАМАС, который она не считает террористической организацией, в отличие от Соединенных Штатов, Британии и других стран Запада.
В частности, Эрдоган призвал к немедленному прекращению огня и предложил создать систему для его гарантирования.
"Когда все происходящее закончится, мы хотим видеть Газу как мирный регион, который является частью независимого палестинского государства, в соответствии с границами 1967 года, с территориальной целостностью и с Восточным Иерусалимом как его столицей", — сказал турецкий президент.
Что сейчас происходит на ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".
В Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.
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