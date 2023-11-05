Эрдоган заявил, что после войны сектор Гази должен принадлежать Палестине

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.

Об этом пишет Yahoo.news.

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Как передает издание, Эрдоган сделал это замечание за день до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен должен был прибыть в Анкару для переговоров по Газе.

Официальный Стамбул лишь усугубляет критику против Израиля и принимает членов ХАМАС, который она не считает террористической организацией, в отличие от Соединенных Штатов, Британии и других стран Запада.

В частности, Эрдоган призвал к немедленному прекращению огня и предложил создать систему для его гарантирования.

"Когда все происходящее закончится, мы хотим видеть Газу как мирный регион, который является частью независимого палестинского государства, в соответствии с границами 1967 года, с территориальной целостностью и с Восточным Иерусалимом как его столицей", — сказал турецкий президент.

Что сейчас происходит на ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".

В Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.