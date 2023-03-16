Естонія передасть Україні снайперську зброю і спецспорядження

Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро

Естонський уряд прийняв пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги. До нього входить зокрема снайперська зброя та спорядження для спецпідрозділів.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Військова допомога від Естонії

"У середу, 15 березня, разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів", — сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він також додав, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги.

За його словами, з цього випливає ухвалене в четвер рішення направити черговий пакет допомоги на додаток до попереднього, спеціально для оснащення спецпідрозділів і снайперів.

Що входить у пакет військової допомоги

Найновіший пакет допомоги Естонії охоплює напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

Пожертвування обладнання не впливає на можливості Сил оборони.

Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, або понад 1% ВВП.

Нагадаємо, нещодавно Естонія запропонувала використати заморожені російські активи на потреби України. Таким чином рф можна підштовхнути до переговорів.